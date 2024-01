Disgustada, y al límite después de que hace unos días unos ladrones robasen la sillita de su bebé y es que la polémica no cesa para Gabriela Guillén. A pesar de que la ex de Bertín Osborne no lo está pasando bien y reconoce que le parece "muy raro" que le hayan robado precisamente el carro del niño, no es este el mayor de los problemas para la modelo.