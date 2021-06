Gloria Camila, al margen de la supuesta envidia de su tía Conchi Ortega Cano

Conchi Ortega Cano se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los últimos días, muy a su pesar. Y es que después de asegurar que Ana María Aldón no le cogía el teléfono para contarle cómo se encontraba su hermano José ante los preocupantes rumores sobre su estado de salud tras su operación de corazón, la gaditana no dudaba en desmentir dichas declaraciones. Muy enfadada, y confesando no tener relación con su cuñada, la mujer del diestro acusaba directamente a la peluquera de mentir, manteniendo que no la había llamado ni una sola vez.