Gloria Camila se pronuncia acerca de la operación de corazón de su padre

José Ortega Cano no está atravesando por un buen momento. Tras ser sometido a varias pruebas médicas recientemente, los resultados no han sido los esperados ya que los facultativos han encontrado "algo" que no les ha gustado y el diestro pasará por quirófano esta semana para ser sometido a un cateterismo. Una operación que tiene bastante preocupada a su familia. A pesar de todo, Gloria Camila intenta continuar con su vida al margen de los problemas de salud de su padre y es que ha evitado contarnos cómo se han tomado estas complicaciones en el estado de salud del maestro.