Irene Rosales confiesa que "entiende" la postura de Isa Pantoja

Tras las declaraciones de Isa Pantoja reconociendo que se había sentido defraudada con la actitud de Irene Rosales respecto a ella después de durísimos ataques de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas', la sevillana ha roto su silencio y, por primera vez, se ha pronunciado directamente sobre su cuñada. Asegurando que no va a entrar en las últimas declaraciones de Chabelita dejando claro que ahora mismo no quiere tener ningún contacto con Kiko y que necesita tiempo porque no sabe si podrá perdonarle, Irene ha confesado que quiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre hermanos. (Fuente: Europa Press/Instagram)