Irene Rosales viaja a Disneyland con Guillermo mientras Kiko Rivera disfruta de Nueva York

Irene Rosales y su pareja, Guillermo, ya están de vuelta en España tras unos días de vacaciones en Disneyland París, un viaje que han realizado junto a las dos hijas de Irene. La sevillana ha compartido algunas imágenes del viaje, mostrando una etapa tranquila y estable en lo personal, meses después de su separación definitiva de Kiko Rivera, con quien mantuvo una relación de más de diez años. Mientras Irene disfrutaba de este viaje familiar, su expareja Kiko Rivera se encuentra en Nueva York junto a su actual novia, Lola García. El DJ ha aprovechado la escapada para desconectar y también para comunicarse con sus seguidores a través de redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que reflexiona sobre su momento vital, asegurando encontrarse centrado, ilusionado y con ganas de seguir avanzando tanto a nivel personal como profesional.