Rocío Carrasco y Raquel Mosquera se 'olvidan' de Pedro Carrasco en el 25º aniversario de su muerte

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Este martes 27 de enero se cumplían 25 años del fallecimiento de Pedro Carrasco a causa de un ataque al corazón cuando tenía tan solo 57 años. Una fecha señalada en la que su hija Rocío Carrasco -fruto de su relación con Rocío Jurado, de la que se separó en 1989 después de 13 años de matrimonio-, y su viuda Raquel Mosquera, con la que se casó en 1996 y con la que estuvo hasta el final de su vida, en 2001, han preferido recordarle en la intimidad y no tener ningún gesto público en su memoria.

Así, y a pesar de que la peluquera sí le ha rendido homenaje a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que ha confesado que "te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere", ni ella ni su hija han enviado flores a la tumba de Pedro ni se han acercado al cementerio de Carabanchel en este día tan significativo, luciendo tan solo los dos maceteros de flores artificiales -de uno de ellos cuelgan varios llaveros con guantes de boxeo- que habitualmente decoran el lugar en el que reposan los restos mortales del campeón de boxeo.

Mientras Rocío ha optado por no dejarse ver en esta fecha tan señalada en la que se cumple un cuarto de siglo de la muerte de su padre, Raquel ha continuado con su rutina y este martes acudía a su centro de belleza en un centro comercial de Las Rozas. Muy seria, sin gota de maquillaje y con una sencilla coleta, la peluquera ha guardado silencio y ha evitado recordar públicamente al que fue su primer marido ni sincerarse sobre cómo lleva su ausencia.

Tampoco ha querido decir nada sobre el complicado trance que está viviendo tras la detención el pasado julio en Francia de su pareja Isi, padre de su hijo Romeo. En prisión preventiva en el país vecino desde hace 7 meses a la espera de juicio por un presunto delito de tráfico de drogas, Mosquera todavía no ha ido a visitarle a la cárcel y, esquiva, ha preferido revelar si hay alguna novedad en la situación legal de su marido.