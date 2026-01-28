Gloria Camila, sus primeras palabras tras la reconciliación con Álvaro García

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Tras la 'pillada' durante su escapada romántica a Venecia junto al que era su ex pareja, Álvaro García, en la que queda más que demostrado que se han vuelto a dar una segunda oportunidad en el amor, Gloria Camila ha dado la cara en el programa 'El Tiempo Justo' donde ha explicado cuál es su situación sentimental en estos momentos. Sin negar las evidencias, la hija de José Ortega Cano reconocía ante sus compañeros de programa que está ilusionada de nuevo con el cantante con el que está volviendo a quedar, pero sin ganas de definir el momento que están viviendo.

"Nos hemos reencontrado, nos estamos viendo. No hemos vuelto, estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y y está" ha reconocido Gloria Camila durante su intervención. En cuanto a cómo surgió la idea del viaje a Venecia, la joven sentenciaba: "Ha surgido así, nos apetecía". Sorprendida por el revuelo que se ha formado, pero con ganas de mantener su relación al margen del foco mediático, Gloria añadía: "No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí. Es una decisión que se tomó y así fue".

Siempre con bonitas palabras hacia su pareja, Gloria daba algunas pinceladas sobre los motivos por los que acabó su relación hace algunos meses: "Me debía a una situación que se había puesto por delante y tenía que responsabilizarme de ciertas cosas que, en ese momento, eran mi prioridad. Así lo pensé y ya está".