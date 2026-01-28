Carmen Camí, ex pareja de Iñaki Urdangarin, reaparece ante la publicación de sus memorias

CARMEN CAMÍ DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CLÍNICA DEL GRUPO NEOLIFE DE BARCELONA - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Mientras que Iñaki Urdangarin continua con su particular promoción de sus memorias 'Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes', el ex marido de la infanta Cristina se ha convertido en uno de los protagonistas de la crónica social en estos días por sus controvertidas declaraciones sobre el que fuera su suegro, el rey Juan Carlos o su ex cuñado, Felipe VI. Aunque el ex Duque de Palma ha dejado claro que en este libro hará un repaso por toda su vida, existe una mujer que no aparece en él y que fue su pareja cuando se conoció públicamente la noticia de su compromiso con la infanta Cristina.

Al margen del foco mediático y habiendo mantenido su vida sentimental completamente alejada de las cámaras, Carmen Camí ha reaparecido públicamente en Barcelona durante la inauguración de la nueva clínica del Grupo Neolife en la ciudad. Visiblemente relajada y cómoda, Carmen pasaba por photocall junto a Marilé Zaera con la que demostró tener una muy buena sintonía completamente ajena a las declaraciones del que fue su pareja.

"No tengo nada que decir" se ha limitado a contestar Carmen cuando le ha preguntado por el libro que está escribiendo Iñaki Urdangarin. Escurridiza con la prensa, Carmen prefire seguir con su vida completamente ajena a cualquier información relacionada con el hombre que un día la engañó. Hay que recordar que el deportista y Carmen comenzaban su relación en 1992 formando una pareja unida y feliz que presumía de complicidad junto a su círculo de amistades más cercano incluso llegando a hablar de boda. En las Olimpiadas de Atlanta, Iñaki y la infanta Cristina se conocían por primera vez comenzando una relación paralela que se consolidó a pasos agigantados hasta el comunciado oficial de compromiso el 30 de abril de 1997.