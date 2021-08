Jessica Bueno ha compartido una imagen para demostrar que todavía no está recuperada al 100%, aunque luce una espectacular figura un mes después de dar a luz. Asegurando que no tiene prisa por recuperar su cuerpo anterior a su embarazo y admitiendo que la barriga, que todavía "no ha desaparecido", le trae por la calle de la amargura, Jessica ha señalado que debe ser paciente. (Fuente: Europa Press/Instagram de Jessica Bueno)