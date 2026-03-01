Lydia Lozano da la clave del encuentro entre Terelu Campos y Laura Matamoros en maquillaje

Lydia Lozano en el Tanatorio de La Paz. Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Lejos de calmarse las aguas entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, la intervención del hijo de Mar Flores en 'De viernes' no ha hecho más que avivar más la llama de la guerra abierta que mantienen los primos y en la que Alejandra Rubio, Diego Matamoros y José María Almoguera han tenido opinión, voz y voto, en mayor o menor medida.

Y eso también incluye a Lydia Lozano, compañera de Terelu Campos en el programa de los viernes por el que han pasado hasta el momento los protagonistas absolutos del drama familiar, y que tiene la clave de un encuentro entre la madre de Alejandra Rubio y la sobrina de Mar Flores, que confirmaría que entre ellas hay una excelente relación, aunque el testimonio de Laura no dejara a su yerno en buen lugar.

La comunicadora afirma que "Terelu siempre ha dicho que quiere mucho a Laura". La periodista confirma que, efectivamente hubo un abrazo entre ellas pero "no oí nada, yo tengo el secador aquí metido y no oigo nada". Periodista de raza, Lydia Lozano sabe dónde tiene los límites: "Si hay una parte de mi vida que es sagrada es maquillaje y peluquería de Telecinco. Es donde nos desahogamos, donde le cuento a todos mi vida. Entonces si yo veo un abrazo, pues un abrazo, pero no pongo el oído"