Lara Álvarez, ilusionada de nuevo: "Ya me hablan los ojos"

Archivo - Lara Álvarez en la presentación de un producto de belleza. Europa Press
Europa Press Chance
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 16:00
   MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

   Se la echa de menos en la pequeña pantalla y aunque dicen que lo bueno se hace esperar, la cuenta atrás ha llegado a su fin. Lara Álvarez vuelve al trabajo y lo hace en uno formato totalmente desconocido para ella, pero en una cadena que fue su casa "mucho tiempo" y por eso se siente "agradecida".

    Aún así parece que fue ayer cuando todavía estaba al frente de las conexiones en directo desde Honduras y en pocos días será María Lamela quien ocupe su sitio: "No necesita consejos porque es una profesional como la copa de un pino", afirma la asturiana sobre su compañera. "Creo que María, que es una aventurera nata lo va a gozar", añade.

    Ella lo sabe bien. Fueron siete años en el reality de supervivencia y ahora se atreve con 'El desafío', siendo uno de los fichajes estrella de la que será la séptima edición: "Estoy disfrutando de algo desconocido después de tanto tiempo haciendo tele". Reconoce que "hay una nueva ilusión, una nueva emoción" y confiesa que "ya me hablan los ojos". Pero al preguntarle si tiene ganas de enamorarse tras su última ruptura con Perico Durán, Lara Álvarez prefiere hacer mutis por el foro.

