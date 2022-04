José Antonio Canales sale en defensa de Kiko Rivera y reivindica su derecho de cuidar de su esposa e hijas: "si estuviese en su mano que su mamá no estuviese en esa situación, me parecería fatal que se fuera a me da igual el sitio. Pero si él no lo puede solucionar y tiene una familia, una mujer y unas hijas que atender, y sacar de una vorágine en la que él vive, me parece fenomenal y que debería hacerlo más".