El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha vuelto a insistir en que no firmó resoluciones sabiendo que eran ilegales, que no se lucró indebidamente y que no negoció con constructores los convenios urbanísticos, además de reiterar que "nadie", ni técnicos y ni notarios, le advirtió de irregularidades en lo aprobado.