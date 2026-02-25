Gabriela Guillén aclara tajante si Bertín Osborne se quedará con su hijo mientras ella está en 'Supervivientes'

Gabriela Guillén - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Contando los días para poner rumbo a 'Supervivientes' como uno de los fichajes estrella de la nueva edición del reality, Gabriela Guillén protagoniza este miércoles la portada de la revista Diez Minutos revelando el acuerdo al que habría llegado con Bertín Osborne mientras esté en Honduras: "Se quedará con el niño los fines de semana" ha contado a la citada publicación, confirmando así la implicación del cantante con David, de 2 años, durante el tiempo que esté en el concurso.

Unas declaraciones que han causado una gran sorpresa -ya que hasta ahora siempre se había lamentado de que el artista seguía sin tener contacto con el pequeño y que, aunque le encantaría que tuviesen relación, ella no podía obligarle- y que ahora la esteticien ha matizado ante las cámaras de Europa Press.

"Ha sido una sorpresa, ahora mismo me entero porque no es cierto para nada" ha expresado tajante, asegurando que "si se puede quedar el padre, pues bueno, se quedará cuando él pueda, pero no que se quede los fines de semana. Hay un gran trecho".

Muy sincera, Gabriela ha admitido que le encantaría que fuese así, "pero ni siquiera se ha planteado" a pesar de que sí ha revelado que Bertín "está pendiente" del niño y que su relación ha mejorado mucho en los últimos tiempos.

"De verdad, es que se saca todo de contexto y en vez de que sea todo natural, al final esto lo estropea porque luego se dice que se dice y se dice que no se dijo, entonces esto es un juego sin terminar" ha expresado temerosa de que el presentador malinterprete sus palabras y ya no vaya a estar con su hijo mientras ella esté en 'Supervivientes', que podría alargarse hasta los tres meses si llega a la final.

Lo que sí ha confirmado con una sonrisa es que tal y como desvela Diez Minutos Bertín le apoya en su decisión de participar en el reality, y le ha aconsejado que "me lo pase muy bien, que lo disfrute a tope porque es una oportunidad, y que sea yo misma".

"Estoy bastante nerviosa. Estoy muy nerviosa sobre todo por organizar todo y dejarlo todo listo antes de irme" ha confesado, reconociendo que no se siente del todo preparada y que lo que más le va a costar es despedirse de su pequeño, del que espera llevarse algún recuerdo -"alguna mantita si me dejan"- para que su aventura en los Cayos Cochinos se le haga más llevadera: "Ni yo me lo imagino".

Respecto a sus compañeros de edición, entre los que se encuentran nombres como Ivonne Reyes, Paola Olmedo, Marisa Jara, el deportista paralímpico Alberto Ávila, la influencer Alba Paul, la exgran hermana Maica Benedicto, o los concursantes de 'La isla de las tentaciones' Gerard Arias y Claudia Chacón, Gabriela confiesa que "no los conozco y la verdad es que no me ha dado tiempo para nada todavía", por lo que todavía no sabe con cuál se podría llevar mejor y con quién podría chocar en la convivencia.

"A ver si estaré a la altura" ha expresado emocionada, revelando que el consejo de sus seres queridos, como el de Bertín, es "que sea yo misma". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!