Lara Dibildos habla de las fotos con Hugo Castejón en fin de año

El año parece comenzar con polémica para Lara Dibildos, la actriz ha aclarado cómo se siente y lo que piensa de lo sucedido con las imágenes de fin de año de Hugo Castejón.“Es que como es una casa privada pues son fotografías que no podrían salir porque no es legal, no es una discoteca, es una casa privada en la moraleja con mis amigos en fin de año. Con eso te lo digo todo, lo conozco desde hace mucho tiempo y es un beso de feliz año como le puedo dar a veinte amigos más. No hay más que hablar”, reconoce Dibildos. Por otra parte, Lara lo deja claro, Hugo es muy amigo suyo y confía plenamente en él.