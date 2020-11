Leticia Sabater ha vuelto a la carga. Después de sus canciones 'El polvorrón' y 'Trínchame el pavo', la artista ha lanzado un nuevo videoclip para alegrar las fiestas navideñas en este año tan complicado. 'Papa Noel, You're the Only One' es el titulo del villancico cantado únicamente en inglés, para el que ha preparado un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie, grabado en Madrid.(Fuente: Leticia Sabater)