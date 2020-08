Makoke valora las palabras de Diego Matamoros apoyando a Marta López

El distanciamiento entre Kiko Matamoros y su hija Anita es más que evidente, y parece que la razón podría ser Marta López, con la que la hija del colaborador y Makoke no termina de llevarse bien, una disputa más que ha provocado que ha abierto de nuevo una brecha dentro de la familia. Tras las palabras de Diego Matamoros posicionándose junto a la pareja de su padre, ahora Javier Tudela no duda en mostrar su apoyo a Anita Matamoros. Makoke también ha valorado esas palabras de Diego apoyando a Marta López, algo que no ha sorprendido a la expareja de Kiko Matamoros.