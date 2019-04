Publicado 25/04/2019 16:31:37 CET

Mónica Naranjo está imparable. Tras presentar su último disco y encontrar su lado más salvaje gracias al programa de sexo, 'One to one', la artista sigue cosechando grandes éxitos profesionales. El último de ellos ha sido poner voz a la ópera prima de Ángeles Reiné, 'Salir del ropero'.