Nagore Robles tilda de 'raro' su encuentro con Sandra Barneda en televisión

Demostrando que Melyssa Pinto se ha convertido en una de las personas de su círculo más cercano, Nagore Robles se ha dejado ver este jueves en la presentación de la colección de zapatos que la influencer ha diseñado para Gioseppo. A pesar de confirmar que está "muy contenta" a nivel profesional, en lo personal la presentadora de televisión ha explicado que está cerrada al amor tras su ruptura con Carla Flila. Asimismo, ha desvelado cómo vivió el encuentro con Sandra Barneda hace unos días para promocionar la nueva edición de 'Gran Hermano'.