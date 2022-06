Barcelona se vistió anoche de fiesta para celebrar, por todo lo alto, la Gala benéfica 'People in Red 2022. Un evento que apoyaron, con su presencia, numerosos rostros conocidos, como Marc Clotet y Natalia Sánchez. Después de 8 años de relación y dos pequeños en común - Lía, de 3 años y Neo de 2 - la pareja atraviesa por el momento más dulce de su vida y no dudaron en posar de lo más enamorados. Sin embargo, por el momento no se conocen planes de boda.