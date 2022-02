Pablo Urdangarin desmiente que su madre le haya dado un toque de atención

Pablo Urdangarin se convertía en el improvisado e involuntario portavoz familiar después de la publicación de unas imágenes de Iñaki Urdangarin en actitud cariñosa con Ainhoa Armentia el pasado 19 de enero, que desataban cinco días después el comunicado con el que la Infanta Cristina y el ex jugador de balonmano anunciaban la "interrupción de su relación matrimonial" de mutuo acuerdo. Unas declaraciones muy comentadas que no habrían sentado nada bien a la Infanta Cristina que con motivo de su reencuentro con Pablo el pasado fin de semana en Barcelona, habría pedido a su hijo que no hablase más con la prensa. Algo, que Pablo ha desmentido.