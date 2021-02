Paula Echevarría comienza el viernes con un 'look' deportivo y elegante

Paula Echevarría vive un gran momento y cuando le quedan aún tres meses para dar a luz a su segundo hijo, ha compartido su último look para disfrutar de un viernes enérgico y deportivo. Así, ha publicado una serie de fotografías de su elección para iniciar el fin de semana, en la que los colores negros y grises dominan. Con Blazer y sudadera de Uterqüe, calcetines de su marca Space Flamingo y zapatillas blancas de New Balance, Paula completa su look con gafas Hawkers, Gorra de New Era y bolso de Miu Miu. (Fuente: Europa Press/Instagram)