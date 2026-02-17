Los protagonistas de 'Los Bridgerton' comparan la cuarta temporada con 'Romeo y Julieta'

Madrid, 17 de febrero de 2026. Tras la llegada a Netflix de sus primeros cuatro episodios el pasado 29 de enero, la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' estrena su segunda parte, compuesta por los cuatro restantes, este 26 de febrero. Protagonizada por Yerin Ha y Luke Thompson, la entrega adapta 'Te doy mi corazón', tercer libro de la saga de Julia Quinn y, con una premisa inspirada en 'La Cenicienta', sigue el romance de dos jóvenes separados por las diferencias de clase. Si bien 'Los Bridgerton' está ambientada en el Londres de la Regencia (con varias licencias), los protagonistas de la serie no creen que sus temas sean ajenos al público actual ni que este esté más libre de convenciones sociales que los personajes. "Creo que nos gusta pensar que estamos mucho más avanzados, pero no creo que lo estemos. De hecho, creo que sigue siendo algo muy presente", asegura Thompson en una entrevista concedida a Europa Press. (Fuente: Netflix/Europa Press)