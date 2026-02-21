¡Portazo a Diego Matamoros! Alejandra Rubio asegura que no hay solución: "Por mi parte no"

Archivo - Alejandra Rubio tiende la mano a la reconciliación a Laura Matamoros. Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Feb. (CHANCE) -

Parece que no todo está perdido en el conflicto familiar que sacude al clan Campos a la familia Flores. Una guerra que tiene como protagonistas a Laura Matamoros y a Carlo Costanzia y como daños colaterales a Alejandra Rubio, Terelu Campos y a Mar Flores, que se ha visto entre la espada y la pared, teniendo que emitir un comunicado a través de sus redes sociales. "Quiero y adoro a mi hijo, y quiero y adoro a mi sobrina Laura", rezaba uno de los párrafos.

No es la misma tesitura de Alejandra Rubio, pareja de Carlo, pero sí es evidente que hay un cariño por la prima del padre de su hijo. No tanto por Diego Matamoros, el tercero en discordia y quien más ha "incendiado" la situación, según los protagonistas. Con él, la hija de Terelu Campos, no parte peras y las puertas están totalmente cerradas a un posible acercamiento: "Por mi parte no, desde luego", ha dicho la colaboradora de manera tajante.

En el lado opuesto se encuentra Laura Matamoros. La relación con su primo Carlo Costanzia es distante desde hace tiempo, como ella misma confesaba en 'De viernes', pero adora al hijo de Mar Flores y eso es algo que no se pierde por mucho conflicto que exista. Y Alejandra lo sabe, por eso a ella sí le tiende la mano: "Creo que todo se puede solucionar, yo no estoy aquí para ponerle problemas a nadie, sólo para remar a favor de obra".