Los Reyes continúan con su gira por China donde han sido recibidos por Xi Jinping

Los Reyes siguen con su gira por la República Popular de China donde hoy han sido bienvenidos de forma oficial en el Gran Palacio del Pueblo, en la Plaza del Este, por el Presidente de la República Popular China, Xi Jimping y la Primera Dama, Peng Liyuan. Tras el saludo de las delegaciones, se ha interpretado los himnos naciones de los dos países, y Don Felipe y el Presidente Xi Jimping han pasado revista a las tropas que rendían honores. Tras ello, Felipe VI y el Presidente Xi Jinping han mantenido un encuentro bilateral junto a las delegaciones de ambos países, en el que se han firmado nueve acuerdos. Por su lado, Doña Letizia junto a la Primera Dama han visitado el Centro Demostrativo de Servicios para personas con discapacidad, el centro más especializado y comprensivo a nivel provincial para personas con discapacidad en China. (Fuente: Europa Press / Casa Real)