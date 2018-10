Rocío Carrasco ha vuelto al espectáculo en homenaje a su madre, Punto de Partida. La joven, acompañada de su marido Fidel Albiac, no quiso perderse la actuación de Anabel Dueñas, amiga de Rocío y protagonista del espectáculo. Con un look primaveral y melena larga peinada con ondas, Rocío llegaba al Teatro Bankia Príncipe Pío. Aunque a su llegada no quiso hablar de temas delicados relacionados con su familia.