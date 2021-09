Rocío Flores, a Alba Carrillo tras sus críticas: "¡Que pereza me da!"

El regreso de Rocío Flores a 'El prograna de Ana Rosa' tras sus vacaciones de verano está dando mucho que hablar. Y eso que la hija de Rocío Carrasco no ha entrado en las polémicas que rodean a su familia en las últimas semanas y tan solo se ha ceñido a comentar la primera gala del nuevo reality de Mediaset, 'Secret Story', confesando que Lucía Pariente no era santo de su devoción. Un comentario 'inocente' y "desde la objetividad" que Alba Carrillo no se ha tomado nada bien, atacando ferozmente a Rocío Flores, con unas polémicas palabras a las que la influencer ha respondido con total indiferencia.