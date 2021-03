Rocío Flores muestra su apoyo a su padre tras la confesión de Rocío Carrasco

A pesar de que no se ha pronunciado al respecto, Rocío Flores vivió este jueves uno de los días más duros de su vida, al descubrir que su madre, Rocío Carrasco, habría estado pensando en quitarse la vida, para no soportar ni un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido, Antonio David Flores. Rocío Flores todavía no ha reaccionado a la impactante y dura confesión de su madre, con la que hace más de ocho años que no se habla. Sin embargo, esta mañana ha tenido un gesto muy significativo. Y es que, mostrando su apoyo explícito a su padre, ha comenzado el día felicitándole por el Día del Padre, con una fotografía en la que ambos presumen de complicidad y unión.(Fuente: Europa Press/Instagram)