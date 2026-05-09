Rosalía podría actuar en ‘La Jarana en el Guadalquivir’ de Sevilla

Madrid, 9 de mayo de 2026. Rosalía se convirtió en la gran protagonista de la alfombra roja de la premiere de 'Berlín y la dama del armiño' aunque no estuviera presente. Y es que Sevilla acoge hoy uno de los mayores eventos culturales del mes con 'La Jarana en el Guadalquivir', un macroconcierto en medio del río andaluz organizado por Netflix con motivo del lanzamiento de la serie. La gran incógnita y principal atractivo del evento es la identidad del artista principal. Aunque Netflix ha mantenido secretismo, la presencia de Rosalía en la capital andaluza en los días previos y diversas filtraciones han alimentado la teoría de que será la encargada de cerrar el evento.