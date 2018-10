Demasiado llamó la atención la falta de Tamara Falcó en la presentación de la figura de cera de su madre, y hasta ahora no había vuelto a aparecer en público para poder explicar por qué no estuvo en un día tan especial. Pillamos a la hija de Isabel Preyler en la fiesta de Charlotte Tilbury, a la que asistieron numerosos rostros conocidos, y donde tuvimos la oportunidad de saber por qué Tamara no estuvo en la foto con su madre de cera.