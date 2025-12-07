José Ortega Cano manda un mensaje a Ana María Aldón en plena guerra con Gloria Camila y deja abierta la puerta al amor - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Dic. (CHANCE) -

En plena guerra familiar entre Gloria Camila y Ana María Aldón, José Ortega Cano atraviesa uno de sus momentos más serenos, tanto en lo personal como en lo mediático. Mientras la hija del torero y su exmujer se cruzan reproches en platós y revistas, el diestro prefiere mantenerse al margen del conflicto y apostar por un perfil discreto, centrado en su bienestar y en su círculo más cercano.

Preguntado por su situación sentimental, el diestro no cierra la puerta al amor y reconoce que no descarta volver a enamorarse en el futuro, aunque lo ve como "palabras mayores" y prefiere no presionarse con esa posibilidad. En este sentido, se muestra "más tranquilo que nunca" y asegura que atraviesa "un momento tranquilo, relajado", en el que se encuentra "físicamente muy bien" y con ganas de disfrutar del presente.

En medio de la tensión entre las familias de su hija y su exmujer, el torero lanza un mensaje conciliador dirigido a la madre de su hijo y a su entorno. Afirma que les desea "todo el cariño del mundo" y deja claro que este tipo de polémicas no le afectan porque siempre le ha gustado "la paz" y que "todo el mundo esté tranquilo", marcando así distancia del enfrentamiento.

Ortega Cano también se muestra especialmente familiar al hablar de su hijo pequeño, José María, del que solo tiene buenas palabras y al que define como "un niño muy inteligente, muy bueno". Confiesa, además, que le gusta mucho la Navidad, una época que afronta con ilusión y en la que quiere centrarse en su faceta como padre y abuelo, alejándose de los frentes abiertos y reivindicando esa calma que, según él mismo, por fin ha encontrado.