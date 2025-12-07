Raphael, querido y arropado por sus hijos y nietos en su concierto en Madrid

LOS HIJOS Y NIETOS DE RAPHAEL NO SE PIERDEN SU CONCIERTO EN EL MOVISTAR ARENA DE MADRID - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 7 Dic. (CHANCE) -

Tras el reciente homenaje que recibía en Las Vegas, Raphael vuelve a subirse a los escenarios esta vez para un doble concierto en la capital madrileña a las puertas de la Navidad. En esta ocasión, el artista volvía a reunirse con sus fans en el Movistar Arena de Madrid donde también veíamos a sus hijos, Manuel y Alejandra Martos, que no se perdieron la cita.

Siempre al lado de su padre y compartiendo con él sus grandes éxitos, esta vez también los nietos de Raphael acudieron al concierto para disfrutar de la música de su abuelo como si de unos aficionados más se tratase. Presumiendo de gran unión familiar y demostrando que la cercanía que existe entre los hijos del artista también se ha trasladado a sus nietos, todos compartían charla minutos antes de acceder al reciento en un ambiente muy relajado.

Al margen del nuevo momento sentimental por el que está pasando su ex mujer, Amelia Bono, Manuel Martos prefirió no comentar nada al respecto y mostrar una vez más su orgullo y admiración incondicional hacia su padre: "Una noche preciosa y él con muchas ganas, como siempre". Además, Manuel añadía que su padre vuelve a subirse al escenario con "muchísima fuerza, con toda". Consiciente de lo mucho que iban a disfrutar todos juntos, el que fuera yerno de José Bono añadía: "Con muchas ganas, con la familia, va a ser una noche preciosa".

Como no podía ser de otra forma, ya en el interior también Natalia Figueroa disfrutó del concierto intentando pasar desapercibida entre el público. Convertida en un apoyo incondicional para su marido en el día a día, Natalia optaba una vez más por la discreción y la serenidad que le han acompañado a lo largo de todos estos años al lado de Raphael.