Tamara Falcó no deja de sorprendernos. Después de conocer que estrenará su propio reality en Netflix, la hija de Isabel Preysler no puede estar más feliz con todos sus proyectos profesionales y también personales. Al lado de Iñigo Onieva, se encuentra feliz y estable en el terreno personal, lo que no sabemos es si compartirán confidencias en Nueva York. (Fuente: Europa Press/Instagram)