Urdangarin y Ainhoa reaccionan a las últimas informaciones

Nuevo giro de tuerca en la "interrupción de la relación matrimonial" de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Después de que 'Ok Diario', publicase en exclusiva que los ex duques de Palma habrían tenido una dura pelea debido al dinero que presuntamente tendrían escondido en paraísos fiscales a través de sociedades offshore, Urdangarin ha reaccionado. Muy serio, el ex jugador de balonmano ha preferido dar la callada por respuesta, pero no ha podido evitar reaccionar a estas informaciones, mirando desafiante y con rostro muy serio al reportero.