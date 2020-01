Victoria Federica, el centro de todas las miradas en 'We Love Flamenco'

Publicado 19/01/2020 18:17:49 CET

Victoria Federica vuelve a estar en el centro de las miradas. Y es que la nieta del Rey Juan Carlos ha vuelto a acaparar gran parte de la atención, está vez en el desfile de 'We Love Flamenco' en Sevilla. Allí, ha disfrutado junto a sus dos amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, con los que posee un vínculo de lo más especial. Pero parece que la hija de la infanta Elena no se termina de acostumbrar a esto de las cámaras y se ha mostrado tímida y con cierta presión, aunque finalmente no ha tenido problema para mostrar su mejor sonrisa.