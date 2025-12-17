La Reina Letizia reiventa su vestido 'efecto vientre plano' favorito y lo eleva con maxi cinturón y botas altas

La Reina Letizia durante el acto conmemorativo del 20º aniversario de Fundación del Español Urgente “FundéuRAE” - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

Contando los días para el regreso de la Princesa Leonor -desde la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia)- y de la Infanta Sofía -desde la Universidad Forward College en su campus de Lisboa- al palacio de La Zarzuela para celebrar las Navidades en familia, la Reina Letizia continúa cumpliendo con sus compromisos oficiales a una semana de Nochebuena.

Tras asistir este martes la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud y arrasar con un nuevo traje negro de raya diplomática, y una blusa morada con lazada al cuello de Felipe Varela que lució por primera vez hace 14 años, este miércoles ha presidido la conmemoración del 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente 'FundéuRAE' en la Real Academia Española.

Y una vez más nos ha dado una lección de elegancia y de moda, demostrando el poder de los complementos para elevar un look. Tirando de fondo de armario -haciendo gala de su sostenibilidad- Doña Letizia ha recuperado uno de sus vestidos 'efecto vientre plano' más aplaudidos. Un diseño de la firma balear Cortana que estrenó en noviembre de 2023 durante su visita al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela (Navarra), y por el que volvió a apostar en su visita en febrero de 2025 a la Galería de las Colecciones Reales junto al Rey Felipe VI.

Un favorecedor modelo midi en color gris perla confeccionado en lana virgen con silueta cruzada wrap que crea en un sofisticado drapeado que sienta bien a todo tipo de cuerpos, escote en uve, manga larga japonesa y bajo levemente asimétrico y deshilachado, que en su día costó 880 euros.

Como complementos, un cinturón ancho de piel negra con maxihebilla cuadrada al tono para marcar cintura, y unas botas altas de ante con tacón sensato, lejos del modelo con taconazo que escogió el día que estrenó el vestido hace dos años. Con el pelo suelto, la Reina ha puesto la guinda a este look impecable con unos de sus pendientes favoritos, el modelo triple aro en oro rosa y diamantes de la firma Gold&Roses.