Fernando Martínez de Irujo desvela cómo se encuentra tras confesar su lucha contra el cáncer

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

Fue el pasado mes de septiembre cuando supimos que Fernando Martínez de Irujo se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer. En unas declaraciones a la revista 'Vanitatis', el cuarto hijo de la Duquesa de Alba aseguraba llevar tiempo luchando contra una enfermedad que había llevado en secreto.

"He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia. Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien", declaraba el propio Fernando.

Este miércoles, el hermano de Eugenia Martínez de Irujo, ha reaparecido ante las cámaras en el funeral de Íñigo Arróspide, Duque de Castro-Enríquez y Marqués de Valfuerte, para acompañar a sus amigos y ha desvelado cómo se encuentra.

Con una sonrisa en su rostro y derrochando amabilidad ante la prensa, el hijo de la Duquesa de Alba ha confesado que está "muy bien" y que está mucho más recuperado: "Sí, sí, muchas gracias por su interés", ha dicho ante las preguntas de los reporteros.