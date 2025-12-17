Eugenia Martínez de Irujo, de sus planes para Navidad a la última hora sobre el estado de su hermano Cayetano

Jordi Mollá, acompañado por Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, durante la inauguración de su exposición "Heaven" en galeria Canalejas - EUROPA PRESS

Amiga de Jordi Mollá desde hace años, Eugenia Martínez de Irujo ha arropado al popular actor en la inauguración de su nueva exposición de pinturas, 'Heaven', en la exclusiva Galería Canalejas de Madrid, en la que también se han dejado ver una larga lista de rostros conocidos como Carmen Lomana, Kiko Matamoros y Marta López Álamo, Rafael Amargo, Carmen Corazzini, o Grecia Castta entre otros.

Inseparable de su marido Narcís Rebollo, con el que vive en una continua luna de miel, la duquesa de Montoro ha acaparado todas las miradas con un favorecedor look en clave informal protagonizado por una voluminosa chaqueta tipo bómber de lentejuelas rojas, que ha combinado con una blusa blanca con bordados florales también en rojo.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, Eugenia ha confesado entre risas que aunque "no me gustan nada" -"Nunca me han gustado. No, es una fecha que no, la verdad. Menos cuando mi hija era pequeña, que es más ilusionante y tal" ha reconocido- cumplirá la tradición y "pasaremos el día de Nochebuena como todos los años aquí en Madrid", con toda su familia en el Palacio de Liria.

"Luego cada uno hace su plan. Me encanta, que ya llevo años sin hacerlo, siempre en Navidad irme a un sitio donde no note que es Navidad, a un sitio de playa, con calor, ¿sabes? Pero hace mucho que no hago eso" ha explicado respecto a sus planes para Nochevieja, dejando en el aire si este año hará alguna escapada especial con Narcís.

Respecto a cómo se encuentra su hermano Cayetano Martínez de Irujo de los problemas de salud -a causa de una lesión de espalda- que ha sufrido tras su boda con Bárbara Mirjan el pasado octubre, y que le han obligado a suspender su luna de miel, Eugenia ha desvelado que "está mejor pero sigue un poco fastidiado. Poco a poco, porque es lento, pero ha estado muy fastidiado, sí".

Sobre lo que ha preferido no decir nada es sobre el gran momento personal que vive su hija Tana por su relación con un ejecutivo madrileño llamado Álvaro con el que estaría consolidando su noviazgo a pasos agigantados. El momento, ¡en el siguiente vídeo!