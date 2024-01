Los records climáticos cayeron en 2023 como fichas de dominó

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas globales batieron récord en 2023, superando por amplio margen a 2016, el año más cálido hasta ahora, y rozando la barrera de 1,5 grados Celsius más sobre niveles preindustriales.

En su balance anual presentado este 9 de enero, el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) ha confirmado que 2023 es el año más cálido en los registros de datos de temperatura global que se remontan a hasta 1850. El año tuvo una temperatura media global de 14,98°C, 0,17°C más que la temperatura más alta anterior, alcanzada en 2016. Igualmente fue fue 0,60°C más cálido que el promedio de 1991-2020 y 1,48°C más cálido que el nivel preindustrial promedio del periodo 1850-1900.

Copernicus advierte de que es probable que un período de 12 meses que finalice en enero o febrero de 2024 supere los 1,5°C por encima del nivel preindustrial. En este sentido, 2023 marca la primera vez registrada que cada día dentro de un año ha superado 1°C por encima del nivel preindustrial, y cerca del 50% de los días fueron más de 1,5°C más cálidos que ese promedio. Incluso dos días de noviembre fueron, por primera vez, más de 2°C más cálidos.

