Resucita una especie de coral 'perdida' durante medio siglo

MADRID 5 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Curtin han hecho el alentador descubrimiento de una especie de coral 'perdida' que había estado oculta durante más de 50 años.

Con aproximadamente un tercio de los corales del mundo actualmente en peligro de extinción debido al cambio climático, científicos encontraron que el coral Plesiastrea versipora, que está muy extendido en el Océano Indo-Pacífico, en realidad escondía una segunda especie críptica.

"La especie Plesiastrea peroni se describió hace unos 200 años, sin embargo, con el paso del tiempo, los taxónomos la agruparon con Plesiastrea versipora, pero ahora hemos resucitado la especie anterior, que había estado oculta durante más de medio siglo", dijo David Juszkiewicz, doctorando en el Coral Conservation and Research Group within the Trace and Environmental DNA (TrEnD) de Curtin.

"Recorrimos 200 años de literatura histórica y moderna para comprender primero las características morfológicas más grandes de Plesiastrea versipora, que se describió por primera vez como una sola especie en 1816.

"Al bucear en varios sitios alrededor de Australia y el Indo-Pacífico, recolectamos muestras, que usamos para estudiar la micromorfología y la microestructura del esqueleto de coral para identificar aún más sus características intrincadas únicas.

"Después de llevar a cabo la secuenciación genética, encontramos que esta especie de coral en realidad contenía una segunda especie críptica, a la que llamamos Plesiastrea peroni, y se encuentra al norte del Trópico de Capricornio en Australia y en todo el Indo-Pacífico.

"Ser capaz de identificar con precisión las especies es fundamental para la investigación ecológica de calidad y la toma de decisiones de conservación, por lo que este estudio permitirá a los ecólogos y biólogos de coral saber en qué especies de Plesiastrea están trabajando".

Juszkiewicz dijo que el descubrimiento de una nueva especie ayudó a la conservación de la biodiversidad y ayudó a prevenir la pérdida de diversidad de especies.

"Con el impacto cada vez mayor del cambio climático en el medio ambiente marino, nunca ha sido más importante comprender las especies de coral y dónde se encuentran", dijo Juszkiewicz en un comunicado .

"No podemos proteger a las especies si no conocemos su existencia o su rango geográfico actual, por lo que este estudio es un paso para lograrlo. Con muchas especies de vida marina y terrestre amenazadas por el cambio climático provocado por el hombre, este estudio refuerza nuestra comprensión del árbol de la vida y destaca la importancia de los proyectos de taxonomía que nos ayudan a comprender los organismos que existen en nuestro planeta, cómo se todos están relacionados y cómo protegerlos mejor".

El artículo se publicó en Molecular Phylogenetics and Evolution.