Artemis I regresa a la Tierra tras 25 días de periplo lunar

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nave Orion de la misión Artemis I de la NASA regresó a la Tierra este domingo tras 25 días de misión a la órbita lunar, con un amerizaje programado a las 17.40 UTC en el Océano Pacífico cerca de la Isla Guadalupe frente a la costa de Baja California.

El éxito de la misión acredita el primer paso de un sistema seguro de transporte de seres humanos entre la Tierra y la Luna.

Justo antes de la reentrada en la atmósfera, a las 17.00 UTC, el módulo tripulable y el de servicio se separaron y solo el primero --en este primer vuelo sin astronautas-- regresó a la Tierra, mientras que el módulo de servicio se desintegró en la atmósfera terrestre. Aplicando una nueva técnica, el módulo de tripulación se sumergió en la parte superior de la atmósfera de la Tierra y usó esa atmósfera, junto con el ascenso de la cápsula, para salir de nuevo de la atmósfera, y luego volver a entrar para el descenso final en paracaídas y amerizar. Esta técnica permitirá un reingreso seguro para futuras misiones Artemis, independientemente de cuándo y dónde regresen de la Luna, informa la NASA.

Orion ingresó a la atmósfera de nuestro planeta viajando a 40.000 kilómetros por hora y con temperaturas de aproximadamente 2.760 grados Celsius, que soportó gracias al mayor escudo térmico jamás construido. La atmósfera inicialmente redujo la velocidad de la nave espacial a 523 km/h y luego los paracaídas redujeron la velocidad a medida que la nave descendió a través de la atmósfera de la Tierra.

El despliegue del paracaídas comenzó a una altitud de unos 8 kilómetros, con tres pequeños paracaídas que despojaronn las cubiertas delanteras de la nave. Una vez separada la cubierta delantera de la nave, dos paracaídas flotantes redujeron la velocidad y estabilizaron al módulo de tripulación para el despliegue del paracaídas principal. A una altitud de menos de 3.000 metros con una velocidad de la nave espacial de 210 km/h, tres paracaídas piloto levantaron y desplegaron los paracaídas principales. Esos paracaídas de 35 metros de diámetro de tela de nailon, redujeron la velocidad del módulo de tripulación de Orión a una velocidad de amerizaje de solo unos 30 km/h.

El sistema de paracaídas incluye 11 paracaídas hechos de 11.000 metros cuadrados de material. El dosel está unido a la parte superior de la nave espacial con más de 20 kilómetros de líneas de Kevlar que se despliegan en serie utilizando morteros similares a cañones y propulsores pirotécnicos y cortadores de pernos.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7