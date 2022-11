Los astronautas españoles apuestan por León como sede de la Agencia Espacial Española: "Es una buena candidatura"

Advierten del peligro si Putin elimina satélites: "Nos quedaríamos sin GPS y todas las telecomunicaciones se verían afectadas"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Pablo Álvarez Fernández (León, 1988) y Sara García Alonso (León, 1989), seleccionados por la ESA entre 17 candidatos a astronauta, han defendido la candidatura de León como sede para albergar la futura Agencia Espacial Española. "A raíz de nuestro caso están presionando más. A nivel personal nos haría mucha ilusión y creo que es una buena candidatura la de León. Esto no está en nuestras manos", ha señalado en una entrevista a Europa Press la nueva astronauta.

No obstante, García Alonso, que ha resaltado que es parte de su labor como astronautas españoles y europeos "contribuir y ayudar" al nuevo organismo, ha matizado que "habrá que elegir la sede que realmente reúna las condiciones idóneas" para el objetivo de la Agencia Espacial Española". El nuevo astronauta ha subrayado que, como alguien "muy interesado" en el mundo del espacio, diría que "tienen que seleccionar a la mejor" pero, hablando como leonés, ha dicho que "la de León es mejor".

De cara a colaborar con la futura Agencia, Álvarez Fernández ha defendido que se puedan desarrollar programas científicos para hacer experimentos en la estación espacial: "Aprovechando encima que tenemos una astronauta científica (Sara García) y por supuesto aumentar la inversión de España en la Agencia Espacial Europea".

En este sentido, ha asegurado que la inversión a la ESA es una "inversión necesaria que además tiene un retorno enorme en la industria, en los investigadores que hay en España". "Cada euro que pone España en la Agencia Espacial Europea vuelve a la industria multiplicado por 3,4 en el caso de la exploración humana y robótica, en la forma de empleos, desarrollos tecnológicos y crear un tejido empresarial dedicado al espacio, que lo tenemos, pero podría ser mucho más fuerte", ha precisado.

Los nuevos astronautas se han reunido esta jueves en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han podido hablar también con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y con el exministro y también astronauta Pedro Duque. "Ha sido superamable, nos ha tratado genial", ha reconocido Álvarez Fernández sobre su encuentro con Sánchez.

"Ha sido bastante sorprendente, no sabíamos nada de que teníamos que ir allí hace 24 horas, ha sido un honor y un privilegio ver el Consejo de Ministros, las típicas escaleras donde veíamos a los ministros con los maletines cuando había un nuevo gobierno", ha añadido. El Gobierno, según el nuevo astronauta, se ha portado "bastante bien" en los últimos años con el sector aeroespacial: "Tenemos el PERTE Aeroespacial, con una gestión total de 4.000 millones de euros para financiar todo el sector. Se están haciendo proyectos que pueden cambiar el mundo".

PEDRO DUQUE, "UN REFERENTE" Y UN "ÍDOLO"

Para los astronautas, Pedro Duque "es un referente, sin duda". "Para mí siempre ha sido un ídolo, una figura a seguir. Cuando elegí hacer Aeronáutica fue después de su primer vuelo y probablemente si él no hubiera estado ahí no hubiera estudiado Aeronáutica", ha recordado Álvarez Fernández.

Desde que Pedro Duque fuera seleccionado en 1992, España no ha contado con ningún miembro en el selecto grupo de astronautas de la ESA. "Creo que las generaciones que vienen están perfectamente preparadas para demostrar que España puede tener muchos más astronautas. Lo que no hay son tantas oportunidades de formar astronautas", ha señalado García Alonso en referencia a que hayan pasado 30 años sin que haya astronautas españoles.

De este modo, ha justificado que "no hay oportunidades de vuelo para todos los astronautas" ya que formarlos "requiere mucho tiempo y mucha inversión". "No puedes formar a tantos astronautas si no les puedes garantizar que va a ir al espacio. No depende del talento que tengamos aquí sino de las oportunidades que surjan", ha dicho.

A pesar de que consideran a Pedro Duque un "referente" y un "ídolo", los nuevos astronautas no creen que vayan a seguir sus mismos pasos en política. Así, Álvarez Fernández ha descartado rotundamente dirigir el Ministerio de Ciencia e Innovación: "Yo no".

Por su parte, aunque no lo ha descartado totalmente, la nueva astronauta ha manifestado: "Yo no creo, pero nunca puedes negar nada porque no sabes cómo se va a desarrollar tu futuro, pero en principio no está en nuestros planes".

¿QUÉ PASARÍA SI PUTIN ELIMINA SATÉLITES?

Sobre las posibles amenazas que puede haber en el espacio, el astronauta ha advertido de lo que podría pasar si Rusia, con motivo de la guerra, decide eliminar satélites de Starlik, que está cediendo sus servicios a Ucrania. Lo que pasaría, según ha señalado Álvarez Fernández, es que no se podría usar la órbita baja. "Nos quedaríamos sin estación espacial, nos quedaríamos sin servicios de GPS y todas las telecomunicaciones se verían muy afectadas. Todas las personas que vivimos en España estamos usando muchos satélites cada día", ha dicho.

"Todo nuestro día a día depende de esos satélites que están ahí, eso ya de entrada es una amenaza a nuestra vida, a nuestra vida en un mundo cada vez más digitalizado tal y como lo conocemos", ha avisado por su parte García Alonso.

Al ser preguntada sobre si es más difícil para las mujeres llegar a ser astronauta, García Alonso no considera que para una mujer sea más difícil "a nivel de capacidades". Precisamente, ha recalcado que, de todas las candidaturas, el 25% que aplicaron fueron mujeres pero al final de los 17 seleccionados "casi el 50%" han sido mujeres lo cual, a su juicio, "indica mucho de las capacidades para ser astronauta" que tienen; y ha explicado que la ESA "aboga por la exclusividad" y no solo entre hombres y mujeres, sino también a nivel de gente con discapacidades ya que "pretenden contratar a un parastronauta".

Respecto a ser un referente para futuras generaciones, la astronauta ha apuntado que sería "un inmenso orgullo tener esa figura y haber servido para ello". "Si el hecho de que otras niñas vean que es posible y eso les inspira a no tener miedo de perseguir algo que les motive, una carrera de ciencias que a priori pareciera que no es para ellas, si esto les sirve de inspiración será un inmenso orgullo para mí tener es figura y haber servido para ello", ha comentado.

El astronauta también considera que el proceso de selección de la ESA "es muy justo" para "seleccionar a los candidatos ideales". Concretamente, ha explicado que es el proceso "más aséptico" que ha visto en su vida, ya que eran "números en todas y cada una de las fases": "El proceso es muy justo".

EL TURISMO ESPACIAL, UN MERCADO NUEVO QUE SE PUEDE APROVECHAR

Los astronautas también han valorado el turismo espacial que realizan algunos millonarios como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, un mercado "nuevo" que consideran que "está en desarrollo", aunque la ESA tenga "unos objetivos muy distintos" como son el desarrollo científico y tecnológico".

Sin embargo, Álvarez Fernández ha reconocido que esas nuevas oportunidades "abren nuevas oportunidades" que pueden aprovechar, como es el caso de "mejoras tecnológicas, abaratar el subir al espacio, mejoras en términos de contaminación de los distintos procesos": "Son dos temas distintos pero no podemos estar en contra".

Hace unas semanas, parte del espacio aéreo europeo, incluida España, se vio afectado por la reentrada de un cohete chino a la atmósfera. "No puedes dejar basura arriba ni puedes permitir que algo así sobre vuele una ciudad como Barcelona o que se cierre el espacio aéreo durante dos horas", ha advertido el astronauta.

"Debería haber una buena gestión del tráfico, una buena forma de gestionar bien todo lo que hay en baja órbita porque necesitamos todos esos satélites", ha concluido la astronauta.