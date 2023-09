Una cápsula de la NASA con muestras del asteroide Bennu llega a la Tierra

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cápsula de retorno de la nave OSIRIS-REx de la NASA llegó a la Tierra de forma controlada este 24 de septiembre, con 250 gramos de muestras de polvo y roca del asteroide Bennu.

El material prístino de esta roca espacial ayudará a arrojar luz sobre la formación de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años, y tal vez incluso sobre cómo comenzó la vida en la Tierra, según la NASA.

Cumpliendo el plan previsto y tras un viaje de regreso de casi tres años, la cápsula -de unos 45 kilos de peso- aterrizó suavemente en paracaidas a las 14.55 UTC en el Utah Test and Training Range del Departemento de Defensa de Estados Unidos.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago

La NASA había encendido la nave horas amtes para garantizar que la trayectoria y orientación de la sonda estuviesen alineadas para lograr su objetivo de aterrizar. La cápsula se separó a las 10.42 UTC a una distancia de 102.000 kilómetros de su destino. Mientras, la nave espacial OSIRIS-REx, que salió de la Tierra en 2016, corrigió rumbo para alejarse de la Tierra rumbo a su nuevo objetivo -el asteroide Apophis- en cuya órbita entrará en 2029 para una misión de reconocimiento de 18 meses.

After releasing its capsule into Earth's atmosphere, our #OSIRISREx spacecraft takes on a new journey to asteroid Apophis, for a close-up look at an S-type (stony) asteroid. The extended mission is named OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer). https://t.co/ZlgnIju88v pic.twitter.com/XCCudemazv

La cápsula de retorno alcanzó la atmósfera superior de la Tierra a las 14.42 UTC a una velocidad de 43.450 kilómetros por hora o 36 veces la velocidad del sonido. Un escudo térmico protegió este descenso, absorbiendo y disipando el calor producido por la fricción del aire, con temperaturas que doblan las de la lava volcánica.

Dos minutos después el paracaídas de frenado de la cápula se desplegó para reducir su velocidad de velocidades hipersónicas a subsónicas. Cuando quedaban 1.600 metros de altura para tocar suelo se abrió el paracaídas principal, con el que la cápsula descendió suavemente hasta la superficie.

Today's goal is to transfer the capsule from the range to a temporary clean room here at UTTR and put the sample on a nitrogen purge.

Avoiding contamination is the priority and the team is taking every precaution to protect the sample. https://t.co/eLFTQTCFKx pic.twitter.com/S0PbaU8saP