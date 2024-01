Japón llega a la superficie lunar pero su nave no produce energía

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

SLIM, la primera misión de Japón a la superficie lunar alcanzó su objetivo este viernes, pero los paneles solares de la nave no son capaces de generar suficiente electricidad tras el aterrizaje.

Los paneles solares de la sonda no están generando electricidad como estaba previsto en la superficie lunar, dijeron funcionarios de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) durante una conferencia de prensa posterior al aterrizaje. Si el problema no se soluciona pronto, SLIM podría quedarse en silencio para siempre. Su batería puede soportar operaciones en la Luna durante sólo unas pocas horas, añadieron.

El módulo de aterrizaje SLIM (siglas en inglés de aterrizador inteligente para investigar la Luna), apodado "francotirador lunar", aterrizó unos 20 minutos después de la medianoche, hora de Japón (15.20 UTC). Diseñado para aterrizar en un radio de solo 100 metros de su objetivo, el módulo de aterrizaje fue lanzado en septiembre. Japón se ha convertido en el quinto país en llegar de forma controlada a la Luna, tras EEUU, Rusia, China y la India.

SLIM alcanzó sus diversos hitos durante el descenso, y el módulo de aterrizaje se comunicó con la Tierra durante y después de su aterrizaje. Sin embargo, JAXA no pudo confirmar inmediatamente el estado de SLIM después del aterrizaje. Aproximadamente una hora después, la agencia avanzó los problemas de energía de la sonda.

No está claro por qué las células solares no funcionan, dijeron funcionarios de JAXA. Pero es poco probable que sufrieran daños durante el aterrizaje, porque el resto del hardware de SLIM parece estar bien y funcional. Según JAXA, es posible que el módulo de aterrizaje no esté orientado hacia el sol como se esperaba.

SLIM tenía como objetivo estudiar sus alrededores, una zona de Mare Nectaris ("Mar de Néctar"), que se encuentra a unos 15 grados al sur del ecuador lunar, utilizando su espectrómetro a bordo. Los datos del instrumento podrían revelar información sobre la composición del área, lo que a su vez podría arrojar luz sobre la formación y evolución de la luna, pero no tendrá la oportunidad de hacerlo a menos que los paneles solares de SLIM se pongan en funcionamiento, informa Space.com.

SLIM también llevaba dos pequeños rovers, una pequeña tolva llamada LEV-1 y una nave con forma de bola conocida como LEV-2. ("LEV" es la abreviatura de "Vehículo de excursión lunar"). Estos pequeños robots fueron diseñados para desplegarse desde la nave nodriza SLIM, recopilar algunos datos propios y tomar fotografías.

Los datos indican que tanto LEV-1 como LEV-2 se desplegaron según lo planeado, dijeron funcionarios de JAXA durante la conferencia de prensa de hoy, lo que se suma a los logros de la misión.