Las muestras del asteroide Bennu son ricas en carbono y agua

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las muestras traídas del asteroide Bennu por la NASA tienen un alto contenido de carbono y agua, indicadores de que los componentes básicos de la vida en la Tierra se pueden encontrar en la roca.

Es el resultado de los estudios iniciales de la muestra del asteroide Bennu, de 4.500 millones de años de antigüedad, recolectada en el espacio a millones de kilómetros por la misión OSIRIS-REx de la NASA y que llegó a la Tierra el 24 de septiembre en una cápsula tras un viaje de retorno de casi tres años.

La NASA mostró este 11 de octubre las primeras imágenes de las muestras en un acto celebrado en el Centro Johnson de Houston.

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ