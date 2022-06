La NASA envía un cubeSat a probar la órbita lunar pensada para Gateway

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La NASA ha lanzado con éxito este 28 de junio el cubeSat CAPSTONE, cuya misión es probar una nueva órbita lunar más eficiente para la futura estación Gateway.

La misión Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, o CAPSTONE, se lanzó a las 09.55 UTC en el cohete Electron de Rocket Lab desde el Rocket Lab Launch Complex 1 en la península de Mahia en Nueva Zelanda.

La nave espacial, dle tamaño de un horno micro-ondas, se dirige hacia una órbita prevista en el futuro para Gateway, una estación espacial lunar construida por la NASA y sus socios comerciales e internacionales que respaldará el programa Artemis de la NASA, incluidas las misiones de astronautas.

CAPSTONE se encuentra actualmente en órbita terrestre baja, y la nave espacial tardará unos cuatro meses en alcanzar su órbita lunar objetivo.

Liftoff! #CAPSTONE launched aboard a @RocketLab Electron rocket to pave the way for future @NASAArtemis missions to the Moon and beyond.

What’s next for the microwave oven-sized satellite? Check out https://t.co/dMVnvEQcfC for updates. pic.twitter.com/VVoAOjSYbD