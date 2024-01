La NASA presenta su avión supersónico silencioso X59, que volará este año

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La NASA ha presentado este 12 de enero su flamante avión supersónico silencioso X-59 Questst en las instalaciones en Palmdale, California, del gigante aeronáutico Lockheed Martin, contratista principal del proyecto.

Questt es la misión de la NASA para demostrar la capacidad de vuelo supersónico superando la velocidad del sonido al tiempo que reduce el tradicional estallido sónico a un golpe sónico silencioso. Su distintivo diseño afilado y con ala en delta favorece este objetivo.

La NASA planea realizar vuelos del X-59 desde este 2024 sobre áreas pobladas para recopilar datos sobre cómo percibe la gente el sonido que produce. Estos datos se proporcionarán a los reguladores estadounidenses e internacionales con la esperanza de ajustar las reglas que actualmente prohíben los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra.? Estos avances podrían permitir nuevos mercados comerciales de carga y pasajeros en viajes aéreos por encima de la velocidad del sonido.

Introducing the X-59, our experimental supersonic aircraft that aims to make sonic booms quieter, and help lift the ban on commercial supersonic flight. Your ears – and pets – will love it. Follow @NASAAero for #Quesst mission updates. pic.twitter.com/lj3Di11Ek5

El X-59 Questst, un avión experimental único en su tipo. Incorpora nueva tecnología junto con sistemas y componentes provenientes de diversos aviones militares a reacción, como su tren de aterrizaje de un F-16 y su sistema de soporte vital adaptado de un F-15. El motor es el del F18 Super Hornet, con 22.000 libras de empuje.

This is the X-59, a single-seat X-plane aiming to reduce the sound of the sonic boom to a mere thump. It opens the possibility for commercial supersonic flights over land, which has been prohibited since 1973. Be on the lookout for first flight! pic.twitter.com/7MZQZoyVjG