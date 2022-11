Primera imagen de Artemis I rumbo a la Luna

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La misión Artemis 1 de la NASA, que integra el megacohete SLS y la nave Orion sin tripulación, ha enviado su primera imagen alejándose de la Tierra en su viaje de seis días a la órbita lunar.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd

La etapa central del SLS y los propulsores gemelos de cohetes sólidos llevaron a la nave espacial Orion a la órbita terrestre, pero la cápsula necesitaba otro empujón para liberarse de la gravedad de nuestro planeta y dirigirse a la luna. Y obtuvo ese impulso, gracias a un largo encendido del motor desde la etapa superior del SLS, llamada Etapa Interina de Propulsión Criogénica (ICPS), según explicaron en rueda de prensa los responsables de la misión.

Orion has separated from the Interim Cryogenic Propulsion Stage. We're on our way to the Moon. Go #Artemis! pic.twitter.com/MJuAiECW1H