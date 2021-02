Primeras imágenes en color de Marte enviadas por el rover Perseverance

Primera imagen en color desde la superficie de Marte enviada por Perseverance - NASA/JPL

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo del rover Perseverance ha publicado las primeras imagenes en color de Marte tomadas desde su punto de llegada al cráter Jezero.

En una panorámica se aprecia un paisaje llano, dominado por una superficie arenosa de la que emergen algunas rocas y piedras de menor tamaño. Al fondo se aprecia una elevación en el terreno.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

En un encuentro informativo sobre el estatus del rover tras sus primeras horas en el suelo de Marte, se publicó también una imagen tomada con una cámara instalada en el 'jetpack' --la estructura con retrocohetes desde la que se dejó caer Perseverance atado con cables de nailon desde una grúa. La foto, en color, captura al rover aún en el aire, justo antes de que sus ruedas tocaran el suelo.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

En otra imagen se incluye una vista de una de las ruedas del rover, asentado en una superficie arenosa con rocas y piedras sueltas alrededor. Interesa saber si son de origen volcánico o sedimentario.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Perseverance, cuyos sistemas se encuentran en buen estado tras el chequeo al que han sido sometidos tras la llegada al planeta rojo, buscará signos de vida microbiana antigua, recolectará muestras de roca y regolito (roca rota y polvo) cuidadosamente seleccionadas para su regreso futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la exploración humana 'in situ'.

Su destino es una cuenca donde los científicos creen que un antiguo río desembocaba en un lago y depositaba sedimentos en forma de abanico conocido como delta. Los científicos creen que el medio ambiente aquí probablemente haya conservado signos de cualquier vida que se afianzara hace miles de millones de años.

En otra imagen tomada el 18 de febrero, en este caso por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, se puede ver la etapa de descenso que sostiene el rover Perseverance de la NASA cayendo a través de la atmósfera marciana, con su paracaídas detrás. Una elipse indica dónde finalmente tocó suelo Perseverance dentro del cráter Jezero.