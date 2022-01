El telescopio Webb despliega con éxito su enorme espejo principal

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El telescopio espacial James Webb ha concluido con éxito su principal secuencia de implementación, con el despliegue final de las dos alas de su gran espejo primario de 6,5 metros.

El equipo de operaciones de la misión realizó este 8 de enero la maniobra de extensión del panel de espejo primario de estribor, tras hacer lo propio con el de babor el 7 de enero, según la NASA. Cada panel lateral tiene tres segmentos de espejos primarios que fueron diseñados para doblarse hacia atrás, para reducir el perfil general de Webb para el vuelo dentro del compartimento de carga del cohete Ariane 5 que lo llevó al espacio el pasado 25 de diciembre. Los otros doce segmentos se encuentran en el panel central ya preinstalado.

? The final wing is now deployed! Before we celebrate, we’ve still got work to do. The team is working hard at @SpaceTelescope to latch the wing into place, a multi-hour process. When the final latch is secure, #NASAWebb will be fully unfolded in space. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/Rdd7C5LZID